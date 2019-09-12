Понад 29 млн грн єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління

Впродовж січня – лютого 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 29099,8 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 9879,4 тис.грн, Бродівщині – 7661,1 тис. грн., Бущині – 6294,8 тис. грн.. та Перемишлянщині – 5264,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2 відс., або на 569,6 тис. грн. Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 20261,2 тис. грн єдиного податку, від юридичних осіб – 3075,5 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 5763,1 тис. гривень.

Впродовж січня – лютого 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 29099,8 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 9879,4 тис.грн, Бродівщині – 7661,1 тис. грн., Бущині – 6294,8 тис. грн.. та Перемишлянщині – 5264,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2 відс., або на 569,6 тис. грн.

Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 20261,2 тис. грн єдиного податку, від юридичних осіб – 3075,5 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 5763,1 тис. гривень.

Надходження єдиного податку у лютому 2020 року склали 14470,4 тис. гривень.

Нагадуємо, що спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Відповідно до п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.





До місцевої казни надійшло понад 2 млн. грн. акцизного податку



Протягом двох місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 2001,2 тис.грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині – 668,1тис.грн., Золочівщині – 492,5 тис.грн, Бущині – 436,6 тис.грн. та Перемишлянщині – 404,0 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 32,7%, або на 493,3 тис. гривень.

Надходження акцизного податку у лютому поточного року склали 977,2 тис.грн. та перевищили минулорічні на 383,0 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що з 1 квітня 2020 року відповідно до ст..17 ЗУ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” від 19.12.1995 року N 481/95-BP із змінами та доповненнями, за зберігання пального без наявної ліцензії застосовуватимуться фінансові санкції в розмірі 500 тис. гривень.



Майже 142 млн. гривень сплачено до місцевих бюджетів



Впродовж січня – лютого 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 141983,1 тис.грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 45820,5 тис.грн., Золочівщині –45187,8 тис.грн., Бущині – 27265,1 тис.грн. та Перемишлянщині –23709,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 10,6 відс., або на 13,6 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 89917,0 тис. грн., єдиний податок – 29099,8 тис. грн. та плата за землю – 13251,8 тис. гривень.

Надходження податкових платежів у лютому 2020 року склали 77958,3 тис. гривень.





До державного бюджету надійшло понад 85 млн. гривень



З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 85144,2 тис.грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 28121,5 тис.грн., Золочівщині – 24460,4 тис.грн., Бущині – 16548,6 тис.грн. та Перемишлянщині – 16013,7 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 12,4 %, або на 9361,0 тис. гривень.

Левову частку в надходженнях склали: податок на додану вартість – 33769,0 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб – 29972,3 тис. грн та податок на прибуток - 6565,1 тис. гривень.

Надходження податкових платежів у лютому 2020 року склали 47204,5 тис. грн, що на 10682,2 тис. грн.. більше ніж торік.



Страхувальниками Буського управління сплачено понад 104 млн. грн. єдиного внеску



Буським управлінням ГУ ДПС у Львівській області за січень - лютий 2020 рік забезпечено надходження єдиного внеску у сумі 104,3 млн. грн., з них на Бродівщині –34,9 млн. грн., Золочівщині – 32,8 млн. грн., Бущині – 22,3 млн. грн. та Перемишлянщині – 14,3 млн. грн.. У порівнянні з 2019 роком поступлення збільшились на 1,8 млн. гривень.

Надходження єдиного внеску у лютому 2020 року склали 56,7 млн. гривень.



Нагадуємо, терміни сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, членами фермерських господарств, а також особами, які провадять незалежну професійну діяльність – щокварталу не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Роботодавці, які використовують найману працю, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

