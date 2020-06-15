В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад сім тисяч адміністративних послуг

Впродовж січня - липня 2020 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 7081 адміністративні послуги, з них 451 в електронній формі.

Зокрема, видано 4619 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1453 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Також зареєстровано 680 книг обліку розрахункових операцій, 269 реєстраторів розрахункових операцій та 55 розрахункових книжок.

Податкова служба рекомендує платникам зайвий раз не відвідувати Центри обслуговування платників та використовувати електронні сервіси ДПС, зокрема Електронний кабінет.

Через відкриту частину Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, а саме: податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності, тощо.

У приватній частині Електронного кабінету, після ідентифікації особи, будуть доступні:

- стан розрахунків з бюджетом, листування з органами ДПС, облікові дані, пошук інформації в реєстрах ДПС, сплата податків, подання заяв/запитів, подання звітності та інш.

У банері «Програмні РРО» у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ПРРО, а також під час застосування ПРРО.

Пропонуємо ознайомитись з цими формами усім зацікавленим суб’єктам господарювання – користувачам програмних РРО та розробникам комерційних програмних РРО.

Банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також містить актуальну інформацію, пов’язану із запровадженням програмних РРО відповідно до вимог Закону України від 20. 09.2019 № 128 щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг.





До державного бюджету надійшло 29,3 мільйона гривень податку на прибуток



Впродовж сім місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 29343,3 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині –11622,9 тис. грн., Бущині – 8561,5 тис. грн., Бродівщині – 4457,3 тис.грн. та Перемишлянщині – 4701,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 24,3 %, або на 5728,2 тис. гривень.

У липні поточного року до державної казни надійшло 954,2 тис.грн. податку.

Звертаємо увагу, що Закон України 16.01.2020 № 466-IХ збільшив вдвічі поріг річного доходу (з 20 до 40 млн гривень), який дає право платнику податку на прибуток для визначення об’єкту оподаткування без коригування фінансового результату на усі різниці, визначені розділом ІІІ Кодексу (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), а також для застосування виключно річного звітного періоду.

Зазначені зміни набрали чинності з 23 травня 2020 року. Тому платники податку, щодо яких виконується зазначений критерій, зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату вже за результатами податкового (звітного) 2020 року.

З 01 січня 2021 року також будуть внесені зміни до пункту 137.5 статті 137 Кодексу, які передбачатимуть обов’язкову умову щодо застосування річного періоду для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 40 млн. гривень.





Понад 66 мільйонів гривень єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління



З початку 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 66570,1 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 21658,3 тис. грн, Бродівщині – 17685,5 тис. грн., Бущині – 14507,2 тис. грн. та Перемишлянщині – 12719,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4 %, або на 2542,3 тис. грн.

Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 50233,8 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 6162,8 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 10173,5 тис. гривень.

Надходження липня п.р. склали 10536,2 тис.грн., що на 771,0 тис.грн. більше ніж торік.

Нагадуємо про зміни для платників єдиного податку, передбачені Законом України від 16.01.2020 № 466-IХ, а саме:

- зменшується з 15-ти до 10-ти днів строк, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% + 20% ПДВ;

- обмежується поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;

- встановлюється, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.





Від платників Буського управління до державної казни надійшло 288,2 мільйонів гривень



З початку 2020 року суб’єкти господарювання Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 288226,3 тис. грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 89682,4 тис. грн., Бродівщині – 84586,9 тис. грн., Бущині – 62224,8 тис. грн. та Перемишлянщині – 51732,2 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 4,4 відс., або на 12259,4 тис. гривень.

Левову частку в надходженнях склали: податок на додану вартість – 102107,5 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб –139316,4 тис. грн. та податок на прибуток – 29343,3 тис. гривень.

Надходження податкових платежів у липні 2020 року склали 37142,3 тис.гривень.



Нагадуємо, що Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» п. 57.1 Кодексу доповнено абзацом тринадцятим, відповідно до якого, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Норма набрала чинності 23.05.2020.









Понад 472 мільйони гривень сплачено до місцевих бюджетів платниками Буського управління

Впродовж січня – липня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 472260,1 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 151947,0 тис. грн., Золочівщині – 151090,9 тис. грн., Бущині – 91730,4 тис. грн. та Перемишлянщині – 77491,9 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 2,4%, або на 11028,0 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 335299,1тис. грн., єдиний податок – 66570,1 тис. грн. та плата за землю – 43709,5 тис. гривень.

Надходження податкових платежів у липні 2020 року склали 73639,7 тис. гривень.

Звертаємо увагу, з метою створення сприятливих умов для платників податків з 03.08.2020 учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) працює в режимі 23/7.

Дата банківського дня в СЕП у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.





Страхувальниками Буського управління перераховано майже 385 мільйонів грн. єдиного внеску



За сім місяців 2020 року платниками Буського управління ГУ ДПС у Львівській області сплачено 384,9 млн. грн. єдиного внеску, з них на Бродівщині – 126,4 млн. грн., Золочівщині – 126,5 млн. грн., Бущині – 80,1 млн.грн. та Перемишлянщині – 51,9 млн. гривень.



Нагадуємо, що з 03 червня поточного року діють норми Закону України від 13.05.2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», які стосуються списання суми недоїмки з єдиного внеску. Платники, які за період з 01.01.2017 по 03.06.2020 не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб та до 31 серпня 2020 року припиняють державну реєстрацію підприємницької діяльності, подають до податкового органу за місцем реєстрації заяву на списання недоїмки та суми штрафів і пені нарахованих на цю недоїмку, а також звітність за період з 01 січня 2017 року до 03 червня п.р. (зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше). Заяву та необхідні документи слід подати не пізніше 31 серпня 2020 року.







Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

