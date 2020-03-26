Сплатити ЄСВ за другий квартал підприємці мають до 20 липня

Законами України №533-ІХ від 17.03.2020 та №591-ІХ від 13.05.2020 було звільнено від сплати ЄСВ «за себе» фізичних осіб- підприємців, незалежно від системи оподаткування, фізичних осіб які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерських господарств за березень, квітень, травень.

При цьому, такі платники єдиного внеску на власний розсуд вирішують питання щодо застосування передбаченого звільнення від єдиного внеску.

Вони можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за вказані періоди в розмірах та порядку, визначених Законом про ЄСВ. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

Якщо платник вже здійснив оплату внесків за березень та квітень 2020 року, до набрання чинності Законом № 533, такі суми зараховуватимуться податковими органами (без будь-яких заяв платників єдиного внеску) у рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності у такого платника сум недоїмки, штрафних санкцій та/або пені по цьому внеску), відповідно до Закону про ЄСВ, крім випадків самостійного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за звітний період у Звіті.

Тобто, за ІІ квартал 2020 року мінімальна сума ЄСВ до сплати «за себе» у ФОП, незалежно від системи оподаткування і групи, буде становити 1039,06 гривень. Сплатити єдиний соціальний внесок фізичні особи - підприємці мають до 20 числа місяця, що настає за кварталом, тобто до 20 липня 2020 року.

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Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області