ОДПІ
Платниками Буського управління сплачено 4,4 млн. грн. акцизного податку
Протягом п`ятьох місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 4343,2 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині – 1401,9 тис. грн., Золочівщині –1092,2 тис. грн, Бущині – 987,6 тис. грн. та Перемишлянщині – 891,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 6,7%, або на 276,2 тис. гривень.
Надходження акцизного податку у травні поточного року склали 741,2 тис.гривень.
Нагадуємо, що відповідно до постанови КМ України від 12.02.2020 № 74 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв» з 01 травня 2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.
Марки акцизного податку попереднього зразка, що вже закуплені суб’єктами господарювання застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
Майже 3 млн. грн. податку на нерухомість надійшло до бюджету
З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 3012,9 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них на Золочівщині – 1311,6 тис. грн., Бущині – 656,1тис.грн., Бродівщини – 566,7 тис.грн. та Перемишлянщині – 478,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 23,4 %, або на 570,7 тис. гривень.
Майже 81 %, або 2433,3 тис. грн. податку на нерухомість сплачено суб’єктами господарювання – юридичними особами, від фізичних осіб - громадян надійшло 579,6 тис. гривень.
Звертаємо увагу, що громадяни у 2020 році сплачують податок на нерухоме майно за базовий податковий (звітний) період - 2019 рік. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку – фізичній особі контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня поточного року.
Понад 327 млн. грн. податкових платежів перераховано до місцевих бюджетів
Впродовж січня – травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області сплатили до місцевих бюджетів 327138,9 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 105016,5 тис. грн., Золочівщині – 104426,5 тис. грн., Бущині – 63037,4 тис. грн. та Перемишлянщині – 54658,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 1,4%, або на 4610,5 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 227130,0 тис. грн., єдиний податок – 52274,3 тис. грн. та плата за землю – 26469,0 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у травні 2020 року склали 63818,6 тис. гривень.
Майже 28 млн. грн.. податку на прибуток надійшло до державного бюджету
Впродовж січня - травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 27930,8 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 11234,0 тис. грн., Бущині – 7805,3 тис. грн., Бродівщині – 4189,9 тис.грн. та Перемишлянщині – 4701,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 22,1 %, або на 5054,2 тис. гривень.
У травні поточного року до державної казни надійшло 7526,8 тис.грн. податку.
Звертаємо увагу, що постановою КМ України від 06.05.2020 № 349 ,,Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями” внесено зміни до Постанови від 23.02. 2011 № 138.
Відповідно до внесених змін, за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року державні підприємства відраховують 80 відсотків чистого прибутку, замість 90 відсотків.
Понад 52 млн.грн. єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління
З початку 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 52274,3 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 16792,1 тис. грн, Бродівщині – 13907,5 тис. грн., Бущині – 11550,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 10024,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2,9 %, або на 1490,6 тис. грн.
Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 39119,6 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 5205,6 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 7949,0 тис. гривень.
Надходження травня п.р. склали 10864,7 тис.грн., що на 885,5 тис.грн. більше ніж торік.
Нагадуємо, Законом України від 30.03.2020 № 540-IX внесені зміни до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України та збільшено граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, з 02 квітня 2020 року для платників єдиного податку встановлено граничні обсяги доходу протягом календарного року:
для І групи - 1 млн. грн .(до 02 квітня 2020 року було - 300 тис. грн.);
для ІІ групи - 5 млн. грн.. (до 02 квітня 2020 року було - 1,5 млн. грн.);
для ІІІ групи -7 млн. грн.. (до 02 квітня 2020 року було - 5 млн. грн.).
Платники єдиного податку мають право за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку, але за умови дотримання інших вимог глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
Надходження акцизного податку у травні поточного року склали 741,2 тис.гривень.
Нагадуємо, що відповідно до постанови КМ України від 12.02.2020 № 74 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв» з 01 травня 2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.
Марки акцизного податку попереднього зразка, що вже закуплені суб’єктами господарювання застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
Майже 3 млн. грн. податку на нерухомість надійшло до бюджету
З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 3012,9 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них на Золочівщині – 1311,6 тис. грн., Бущині – 656,1тис.грн., Бродівщини – 566,7 тис.грн. та Перемишлянщині – 478,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 23,4 %, або на 570,7 тис. гривень.
Майже 81 %, або 2433,3 тис. грн. податку на нерухомість сплачено суб’єктами господарювання – юридичними особами, від фізичних осіб - громадян надійшло 579,6 тис. гривень.
Звертаємо увагу, що громадяни у 2020 році сплачують податок на нерухоме майно за базовий податковий (звітний) період - 2019 рік. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку – фізичній особі контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня поточного року.
Понад 327 млн. грн. податкових платежів перераховано до місцевих бюджетів
Впродовж січня – травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області сплатили до місцевих бюджетів 327138,9 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 105016,5 тис. грн., Золочівщині – 104426,5 тис. грн., Бущині – 63037,4 тис. грн. та Перемишлянщині – 54658,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 1,4%, або на 4610,5 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 227130,0 тис. грн., єдиний податок – 52274,3 тис. грн. та плата за землю – 26469,0 тис. гривень.
Надходження податкових платежів у травні 2020 року склали 63818,6 тис. гривень.
Майже 28 млн. грн.. податку на прибуток надійшло до державного бюджету
Впродовж січня - травня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 27930,8 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 11234,0 тис. грн., Бущині – 7805,3 тис. грн., Бродівщині – 4189,9 тис.грн. та Перемишлянщині – 4701,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 22,1 %, або на 5054,2 тис. гривень.
У травні поточного року до державної казни надійшло 7526,8 тис.грн. податку.
Звертаємо увагу, що постановою КМ України від 06.05.2020 № 349 ,,Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями” внесено зміни до Постанови від 23.02. 2011 № 138.
Відповідно до внесених змін, за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року державні підприємства відраховують 80 відсотків чистого прибутку, замість 90 відсотків.
Понад 52 млн.грн. єдиного податку сплачено «спрощенцями» Буського управління
З початку 2020 року «спрощенцями» Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перераховано до місцевих бюджетів 52274,3 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 16792,1 тис. грн, Бродівщині – 13907,5 тис. грн., Бущині – 11550,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 10024,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2,9 %, або на 1490,6 тис. грн.
Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 39119,6 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 5205,6 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 7949,0 тис. гривень.
Надходження травня п.р. склали 10864,7 тис.грн., що на 885,5 тис.грн. більше ніж торік.
Нагадуємо, Законом України від 30.03.2020 № 540-IX внесені зміни до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України та збільшено граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, з 02 квітня 2020 року для платників єдиного податку встановлено граничні обсяги доходу протягом календарного року:
для І групи - 1 млн. грн .(до 02 квітня 2020 року було - 300 тис. грн.);
для ІІ групи - 5 млн. грн.. (до 02 квітня 2020 року було - 1,5 млн. грн.);
для ІІІ групи -7 млн. грн.. (до 02 квітня 2020 року було - 5 млн. грн.).
Платники єдиного податку мають право за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку, але за умови дотримання інших вимог глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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