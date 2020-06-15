Понад 398 мільйонів гривень сплачено до місцевих бюджетів платниками Буського управління

Впродовж січня – червня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 398396,6 тис. грн. податків та зборів, з них на Бродівщині – 128182,6 тис. грн., Золочівщині – 127429,0 тис. грн., Бущині – 77414,8 тис. грн. та Перемишлянщині – 65370,2 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 1,4%, або на 5579,0 тис. гривень.



Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 284385,4 тис. грн., єдиний податок – 56033,8 тис. грн. та плата за землю – 35060,2 тис. гривень.



Надходження податкових платежів у червні 2020 року склали 71216,0 тис. гривень.



Звертаємо увагу, на зміни, які запроваджуються з 01.01.2021 року відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ щодо внесених змін до Податкового кодексу, зокрема до розділу VІ «Акцизний податок»:



- доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

- надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах». Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.





До державного бюджету надійшло 28,4 мільйона гривень податку на прибуток



Впродовж січня - червня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 28389,1 тис.грн. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 11241,0 тис. грн., Бущині – 8225,1 тис. грн., Бродівщині – 4221,4 тис.грн. та Перемишлянщині – 4701,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року поступлення збільшились на 21,5 %, або на 5029,0 тис. гривень.



У червні поточного року до державної казни надійшло 458,4 тис.грн. податку.



Звертаємо увагу, що Законом України від 16.01. 2020 № 466-IX внесено зміни до Податкового кодексу в частині адміністрування податку на прибуток. Зокрема, відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу (набрали чинності 23 травня 2020 року), уточнено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України.

Для таких суб’єктів у разі виплати доходів нерезидентам змінами до пункту 137.5 Кодексу (набирають чинності з 01 січня 2021 року) передбачено застосування річного звітного періоду з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, у разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році юридичні та фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають за звітний 2020 рік декларацію з додатком ПН, у якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку.

Довідково: роз'яснення про особливості заповнення декларації з податку на прибуток підприємств за звітні періоди 2020 викладені в листі ДПС України від 04.06.2020 № 8939/7/99-00-07-02-01-07.



Майже 88 мільйонів гривень ПДВ сплатили платники Буського управління



З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до державного бюджету 87685,1 тис.грн. податку на додану вартість, з них на Золочівщині – 25340,2 тис.грн., Бродівщині – 22422,4тис.грн., Бущині – 20373,2 тис.грн. та Перемишлянщині – 19549,3 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 3,9 %, або на 3293,4 тис. гривень.



Надходження ПДВ у червні поточного року склали 13973,6 тис.гривень.



Звертаємо увагу, що Законом України від 16.01.2020 № 466-IX скасовується квартальний звітний період, який застосовувався платниками єдиного податку. Натомість, запроваджується єдиний для всіх категорій платників звітний період – місяць. Останнім квартальним звітним періодом буде ІІ-й квартал 2020 року (останній день подання такої звітності – 10 серпня 2020 року). Починаючи з 1 липня 2020 року всі без виключення платники податку, в тому числі і ті, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, будуть подавати податкову декларацію щомісячно.





Понад 3 мільйони гривень податку на нерухомість сплатили платники Буського управління



З початку 2020 року платники Буського управління ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 3291,2 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них на Золочівщині – 1485,5 тис. грн., Бущині – 664,0 тис.грн., Бродівщини – 609,5 тис.грн. та Перемишлянщині – 532,2 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 7,5 %, або на 278,3 тис. гривень.



Понад 80 %, або 2648,3 тис. грн. податку на нерухомість сплачено суб’єктами господарювання – юридичними особами, від фізичних осіб - громадян надійшло 642,9 тис. гривень.



Звертаємо увагу, що Законом України від 16.01. 2020 № 466-IX внесено зміни до ст. 266 Податкового кодексу України. Зокрема, з 23.05.2020 року відповідно до пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ з переліку об’єктів оподаткування податком на нерухомість виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням





Платниками Буського управління сплачено 5,2 мільйона гривень акцизного податку



Протягом шести місяців 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 5214,7 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині – 1663,6 тис. грн., Золочівщині –1302,0 тис. грн, Бущині – 1172,4 тис. грн. та Перемишлянщині – 1076,7 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 4,8%, або на 238,1 тис. гривень.



Надходження акцизного податку у червні поточного року склали 840,5 тис.гривень.



Звертаємо увагу, на зміни, які запроваджуються з 01.01.2021 року відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ щодо внесених змін до Податкового кодексу, зокрема до розділу VІ «Акцизний податок»:



- доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

- надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах». Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області