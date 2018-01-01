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Платниками Буського управління плачено до місцевих бюджетів понад 57 млн гривень

nus.in.ua, 13 лютого 2019, 11:40
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Платниками Буського управління плачено до місцевих бюджетів понад 57 млн гривень

     Впродовж  січня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до  місцевих бюджетів  57643,5 тис грн податків та зборів, з них на Золочівщині – 19 852,4 тис грн, Бродівщині – 18691,7 тис грн, Бущині – 10136,7 тис грн. та Перемишлянщині – 8962,7 тис грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на  29,1 %, або на 13 млн гривень.
 
 Найбільшу питому вагу в надходженнях  складають: податок на доходи фізичних осіб – 35463,7 тис грн,  єдиний податок –  15705,8 тис грн та   плата за землю –  3973,0 тис гривень.
 
       Понад 2 млн грн податку на прибуток сплачено до зведеного бюджету платниками, які перебувають на обліку в Буському управлінні
 
       Впродовж січня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області, перерахували до зведеного бюджету 2107,7 тис. грн.. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 1419,8 тис. грн., Бродівщині – 416,8 тис. грн., Перемишлянщині – 208,8 тис. грн. та Бущині – 62,3 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,3 млн. гривень.
 
      Нагадуємо, що 14.12.2018 набрав чинності наказ Мінфіну України від 19.10.2018 № 842, яким затверджено зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств. В зв’язку з цим, ДФС України у листі від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17 надала відповідні роз’яснення щодо їх застосування.
     Оскільки видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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