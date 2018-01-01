Платниками Буського управління плачено до місцевих бюджетів понад 57 млн гривень

nus.in.ua, 13 лютого 2019, 11:40

Впродовж січня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 57643,5 тис грн податків та зборів, з них на Золочівщині – 19 852,4 тис грн, Бродівщині – 18691,7 тис грн, Бущині – 10136,7 тис грн. та Перемишлянщині – 8962,7 тис грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 29,1 %, або на 13 млн гривень.



Найбільшу питому вагу в надходженнях складають: податок на доходи фізичних осіб – 35463,7 тис грн, єдиний податок – 15705,8 тис грн та плата за землю – 3973,0 тис гривень.



Понад 2 млн грн податку на прибуток сплачено до зведеного бюджету платниками, які перебувають на обліку в Буському управлінні



Впродовж січня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області, перерахували до зведеного бюджету 2107,7 тис. грн.. податку на прибуток, з них на Золочівщині – 1419,8 тис. грн., Бродівщині – 416,8 тис. грн., Перемишлянщині – 208,8 тис. грн. та Бущині – 62,3 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,3 млн. гривень.



Нагадуємо, що 14.12.2018 набрав чинності наказ Мінфіну України від 19.10.2018 № 842, яким затверджено зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств. В зв’язку з цим, ДФС України у листі від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17 надала відповідні роз’яснення щодо їх застосування.

Оскільки видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.



Cектор організаційного забезпечення