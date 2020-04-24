Мінфін і ДПС завершують розробку додатку «РРО в смартфоні»

Буське управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО (реєстратор розрахункових операцій), який уже найближчим часом розпочне роботу в тестовому режимі.

Так, протягом місяця представники бізнесу матимуть можливість ознайомитися з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вже з 1 серпня 2020 року продукт буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатний основі.

Водночас обов’язковим використанням програмного РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане з 1 січня 2021 року.

Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення «РРО в смартфоні» стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.

Споживачі у свою чергу за лічені хвилини зможуть перевірити наявність виданого чеку у базі даних ДПС. В разі його відсутності та видачі чеку з порушенням законодавства покупець матиме право на відшкодування частини витрат на придбання товару.

Довідково.

Запровадження програмного РРО передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» № 128- IX від 20 вересня 2019 року.

Запуск продукту повинен був розпочатися ще 19 квітня 2020 року, але у зв’язку з карантинними заходами цей термін було перенесено. Це надало змогу доопрацювати інтерфейс програмного забезпечення, зокрема роботи в режимі оф-лайн.

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області