Майже 3 млн грн боргу по єдиному внеску погашено боржниками Буського управління

Фахівцями Буського управління ГУ ДФС у Львівській області вживаються заходи щодо зменшення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), зокрема, проводяться спільні зустрічі з підприємствами - боржниками щодо необхідності своєчасної сплати та погашення заборгованості; інвентаризація своєчасності направлення вимог боржникам щодо сплати внеску, здійснення аналізу заходів стягнення сум заборгованості зі сплати ЄВ з моніторингом стадій узгодження та оскарження, і забезпечення передачі узгоджених вимог про сплату боргу на примусове стягнення до органів Державної виконавчої служби та проведення звірок щодо відкритих виконавчих проваджень за направленими вимогами щодо стягнення ЄВ.

Станом на 01.05.2019 заборгованість зі сплати єдиного внеску по Буському управлінню складає понад 15383,5 тис. гривень. Слід зауважити, що найбільша питома вага заборгованості з ЄВ припадає на суб’єктів малого бізнесу. У випадку виникнення заборгованості або зміни її суми на адресу боржників направляються вимоги про сплату боргу (недоїмки).

З метою погашення заборгованості по єдиному внеску за період січень-квітень 2019 року боржникам було направлено 1307 вимог, з них 71 – юридичним осіб на суму 10486,0 тис. грн. (з врахуванням сум попередніх періодів), фізичним особам-підприємцям – 1105 на загальну суму понад 13882,3тис.грн. (з урахуванням сум попередніх періодів).

В результаті вжитих заходів протягом січня - квітня поточного року 297 боржників погасили борг на загальну суму 2963,0 тис. гривень.

Також фахівцями управління направлено до виконавчої служби 793 вимоги зі сплати боргу з ЄВ на суму майже 9658,3 тис. гривень.

Перелік найбільших боржників, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області:



КП« Бібрський комунальник» – 1456,5 тис.грн.;



Пр АТ ППЗ «Модуль» – 386,9 тис.грн.;



ПП«Олімп плюс» – 280,0 тис.грн.;



ФОП Наконечний А.В. – 275,3 тис.грн.;



Ф/г«Серміш Агро» – 242,1 тис.грн.;



ПП«Олександра Н» – 70,2 тис.грн.;



ФОП Шелемба С.І. – 65,4 тис.грн.;



КП«Бродитеплоенерго» – 58,6 тис.грн.;



ВАТ«Шляхрембуд» – 52,8 тис.грн.



Нагадуємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платників податків застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом України від 08.07.2010 №2464- VI, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.



Cектор організаційного забезпечення

