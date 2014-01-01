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Платники Буського управління сплатили до зведеного бюджету понад 205 млн гривень

nus.in.ua, 13 березня 2019, 11:23
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Платники Буського управління сплатили до зведеного бюджету понад 205 млн гривень

      Впродовж січня – лютого 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 205,4 млн грн податків та зборів, з них на Золочівщині – 75,5 млн грн, Бродівщині – 57,6 млн грн, Бущині – 39,9 млн грн та Перемишлянщині – 32,4 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 32 %, або на 49,8 млн грн. При цьому державний бюджет отримав 77,6 млн грн, до місцевих скарбниць мобілізовано 127,8 млн гривень.
      Найбільшу питому вагу в надходженнях до зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 109,3 млн грн, податок на додану вартість – 38,2 млн грн, єдиний податок – 28,5 млн грн, плата за землю – 11,1 млн грн та військовий збір – 7,6 млн гривень. Надходження податкових платежів до зведеного бюджету у лютому поточного року склали 109,6 млн грн та перевищили минулорічні на 30,4 % , або на 25,6 млн гривень.
 
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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