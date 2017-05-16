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Чи обов’язкове застосування РРО, якщо реалізується б/у техніка без гарантії ?

nus.in.ua, 24 тра 2017, 16:00
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Чи обов’язкове застосування РРО, якщо реалізується б/у техніка без гарантії ?

ДФС України у податковій консультації від 16.05.2017 №205/Б/99-99-14-05-01-14 надала роз’яснення щодо роздрібної торгівлі платником єдиного податку мобільними телефонами, які були у використанні. Зокрема, згідно з п. 6 ст. 9 Закону України від 06.07. 1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», РРО та розрахункові книжки не застосовуються під час продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які належать відповідно до Кодексу до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО затверджено постановою КМ України від 16.03. 2017 № 231.При цьому винятків щодо можливості незастосування РРО для техніки, яка була раніше у використанні, нормативно-правовими актами не передбачено.

Отже, при роздрібній торгівлі мобільними телефонами, які були у використанні, ФОП - платникам єдиного податку необхідно проводити розрахункові операції із застосуванням переведеного у фіскальний режим РРО.

Нагадаємо, що норми п. 296.10 ПКУ, які звільняють від РРО за умови недосягнення рівня доходів в 1 млн.грн., не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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