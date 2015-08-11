Закон про підтримку бізнесу під час епідемії прийнято

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила за основу та в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання COVID-19 (№ 3220).

Закон передбачає першочергові податкові кроки, спрямовані на підтримку підприємців у форс-мажорних обставинах. Серед іншого, тимчасово бізнес звільняється від сплати ЄСВ, скасовуються основні штрафи за порушення податкового законодавства та відтерміновується обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових опереацій (РРО). Так, з 1 березня по 30 квітня: звільняються від сплати ЄСВ всі фізичні особи підприємці, а також ті особи, хто займається незалежною професійною діяльністю.

Тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ. Скасовується податок на комерційну нерухомість та землю.

Крім того, бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.

Запроваджується тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих. Також внесені зміни щодо мораторію на неподаткові перевірки бізнесу до 31 травня.

На 3 місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців». Так, до 1 січня 2021 року реєстратори не застосовують ті платники єдиного податку ІІ - ІV груп (фізособи - підприємці), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, крім тих, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, чи реалізацію лікарських засобів. До 1 квітня 2021 року не застосовують РРО ті ж платники, окрім тих, які здійснюють види діяльності, перелічені у п. 61 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, зокрема - реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, реалізацію ювелірних виробів, роздрібну торгівлю вживаними товарами, діяльність ресторанів, кафе, ресторані.

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області