ОДПІ
13:58, 26 березня 2020
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Задекларувати свої доходи можна до 1 липня 2020 року

         Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області   повідомляє, що кампанія декларування доходів громадян продовжена до 1 липня 2020 року.          Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік встановлено Законом України від 17.03. 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цьогоріч задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.  
Задекларувати свої доходи можна до 1 липня 2020 року
Gazeta
Фото: НУС
         Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області   повідомляє, що кампанія декларування доходів громадян продовжена до 1 липня 2020 року.
         Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік встановлено Законом України від 17.03. 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цьогоріч задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
 
        Нагадуємо, що платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:
 
- особисто або уповноваженою на це особою;
 
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
 
        Громадяни, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року.
 

                                                                                                     Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                                    Буського управління ГУ ДПС у Львівській області  
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