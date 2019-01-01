Кампанія декларування доходів громадян закінчується 2 травня

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік платниками податків, які відповідно до Податкового кодексу України зобов’язані її подати, – 2 травня 2019 року.

Декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Також, громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року – можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно.





Cектор організаційного забезпечення