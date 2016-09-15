Запрошуємо до декларування
Буська ОДПІ нагадує, що кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року, яка стартувала з початку 2017 року, завершується. Граничний термін подання громадянами річної податкової декларації про майновий стан і доходи – 03.05.2017 року.
За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.
Якщо декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання декларації.
Звітувати про доходи, отримані протягом 2016 року, необхідно за формою декларації,затвердженою наказом Мінфіну України від 15.09.2016 №821.
Громадяни можуть отримати консультації і допомогу у заповненні декларації у Центрах обслуговування платників.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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