Запрошуємо до декларування

nus.in.ua, 25 квітня 2017, 11:03

Буська ОДПІ нагадує, що кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року, яка стартувала з початку 2017 року, завершується. Граничний термін подання громадянами річної податкової декларації про майновий стан і доходи – 03.05.2017 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання декларації.

Звітувати про доходи, отримані протягом 2016 року, необхідно за формою декларації,затвердженою наказом Мінфіну України від 15.09.2016 №821.

Громадяни можуть отримати консультації і допомогу у заповненні декларації у Центрах обслуговування платників.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ