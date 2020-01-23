У ЦОПах Буського управління надається кваліфікована консультація з питань декларування З початку 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки. Про це повідомив начальник Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДПС у Львівській області Роман Денис під час спілкування із представниками районних ЗМІ. Посадовець зазначив, що за січень – лютий п.р. декларацію про отримані у 2019 році доходи подали 84 мешканці Золочівщини, з них 64 з метою отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованих ними доходів склала 7599,6

У ЦОПах Буського управління надається кваліфікована консультація з питань декларування

З початку 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки. Про це повідомив начальник Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДПС у Львівській області Роман Денис під час спілкування із представниками районних ЗМІ.

Посадовець зазначив, що за січень – лютий п.р. декларацію про отримані у 2019 році доходи подали 84 мешканці Золочівщини, з них 64 з метою отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованих ними доходів склала 7599,6 тис. гривень.

Також було проінформовано про основі випадки подання декларації, про зміни до форми звітності, які внесені наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177. Зазначено, що у декларації рядок 8 «Категорія платника» доповнено новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку. Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками минулого року, декларацію можуть подати упродовж всього 2020 року.

На завершення зустрічі Р. Денис наголосив, що фахівці Центрів обслуговування ДПІ Буського управління надають консультаційну допомогу платникам щодо правильності заповнення податкової звітності, в т.ч. з питань річного декларування.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області