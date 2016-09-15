21 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Задекларуйте свої доходи!

nus.in.ua, 20 лютого 2017, 12:25
0
0
Роздрукувати
Задекларуйте свої доходи!

Буська ОДПІ нагадує, що кампанія декларування доходів громадян розпочалася з початку року і триватиме до 1 травня 2017 року.

Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом подання декларації про майновий стан і доходи до органу ДФС за місцем своєї податкової адреси.

Форма декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 15.09.2016 у №821.

Також декларацію мають право подати фізичні особи для отримання податкової знижки.

Консультаційну допомогу щодо порядку декларування доходів громадян можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ.

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Обов`язкове декларування доходів громадян до 1 травня 2015 року

Обов`язкове декларування доходів громадян до 1 травня 2015 року173

Коли декларація по майновий стан і доходи не подається

Коли декларація по майновий стан і доходи не подається14

Результати кампанії декларування на Золочівщині

Результати кампанії декларування на Золочівщині111

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.