Задекларуйте свої доходи!
Буська ОДПІ нагадує, що кампанія декларування доходів громадян розпочалася з початку року і триватиме до 1 травня 2017 року.
Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом подання декларації про майновий стан і доходи до органу ДФС за місцем своєї податкової адреси.
Форма декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 15.09.2016 у №821.
Також декларацію мають право подати фізичні особи для отримання податкової знижки.
Консультаційну допомогу щодо порядку декларування доходів громадян можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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