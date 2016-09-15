Задекларуйте свої доходи!

nus.in.ua, 20 лютого 2017, 12:25

Буська ОДПІ нагадує, що кампанія декларування доходів громадян розпочалася з початку року і триватиме до 1 травня 2017 року.

Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом подання декларації про майновий стан і доходи до органу ДФС за місцем своєї податкової адреси.

Форма декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 15.09.2016 у №821.

Також декларацію мають право подати фізичні особи для отримання податкової знижки.

Консультаційну допомогу щодо порядку декларування доходів громадян можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ