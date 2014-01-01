Розпочалась кампанія декларування доходів громадян

nus.in.ua, 4 січня 2017, 14:59

З 01 січня 2017 року розпочалась кампанія декларування минулорічних доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Також з цієї дати запроваджено нову форму податкової декларації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

На відміну від минулорічної кампанії, у зв'язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та скасуванням пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу, у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Кодексу, обов’язок щодо подання декларації за результатами 2016 року не виникає.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ