ОДПІ 13:36, 23 січня 2020 5 0 Про програмні РРО та кампанію декларування розповіли у податковій

З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч «за круглим столом» керівника управління Анатолія Сисюка та представників бізнес-спільноти. На початку заходу посадовець проінформував про минулорічні надходження податкових платежів. Зокрема, суб`єктами господарювання Буського управління сплачено до бюджетів усіх рівнів 1375,8 млн. грн., з них до державного бюджету – 526,7 млн. грн. та місцевого – 849,1 млн. грн., що на 215,6 млн. грн.. більше ніж у 2018 році. Також керівник зазначив результати роботи Центрів обслуговування платників управління, де отримання адміністративних послуг, консультацій, чи іншої довідкової інформації - це ряд послуг, якими кожен платник може скористатись. У минулому році

Gazeta Фото: НУС

З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч «за круглим столом» керівника управління Анатолія Сисюка та представників бізнес-спільноти.

На початку заходу посадовець проінформував про минулорічні надходження податкових платежів. Зокрема, суб`єктами господарювання Буського управління сплачено до бюджетів усіх рівнів 1375,8 млн. грн., з них до державного бюджету – 526,7 млн. грн. та місцевого – 849,1 млн. грн., що на 215,6 млн. грн.. більше ніж у 2018 році. Також керівник зазначив результати роботи Центрів обслуговування платників управління, де отримання адміністративних послуг, консультацій, чи іншої довідкової інформації - це ряд послуг, якими кожен платник може скористатись. У минулому році надано понад 17 тисяч таких послуг.

В ході спілкування висвітлювались питання, пов’язані з адмініструванням податку на прибуток, ресурсних платежів та легалізації заробітної плати. Доведено етапи впровадження нових правил застосування програмних РРО. Наголошено, що з жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для підприємців - платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів.

На завершення заходу присутнім нагадали, що з 1 січня розпочалась кампанія декларування, за якою окремі категорії осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

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