Для переходу на спрощену систему оподаткування з 01 жовтня, заяву слід подати не пізніше 13 вересня

nus.in.ua, 12 вересня 2019, 15:24

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом звітного року. Для цього йому слід подати заяву до ДФС не пізніше ніж за 15 календарних днів (далі – к. д.) до початку наступного календарного кварталу. Заяву буде прийнято за умови дотримання вимог, встановлених п. 291.4 Податкового кодексу України, протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему.

Крім того, «єдинщик» за умови дотримання вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп. Для цього йому також слід подати заяву до податкової служби не пізніше ніж за 15 к. д. до початку кварталу, з якого заплановано такий перехід.

Звертаємо увагу, що існують обмеження для перебування на єдиному податку 1–3 групи, визначені п.291.5 ст.291 Податкового кодексу. Також є особливості і для набуття статусу платника єдиного податку для новостворених суб’єктів господарювання (пп. 298.1.2 ПКУ). Так, зареєстровані в установленому порядку фізособи-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку для 1 або 2 групи, вважаються «єдинщиками» з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держреєстрація. А якщо такі новостворені суб’єкти господарювання протягом 10 к. д. з дня держреєстрації подали заяву про обрання спрощеної систему та ставки єдиного податку для 3 групи, що не передбачає сплату ПДВ, вважаються єдиноподатниками з дня їх держреєстрації.

Отже, у разі прийняття рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 жовтня 2019 року, заяву слід подати не пізніше 13 вересня.







Від платників Буського управління до державної казни надійшло понад 329 млн гривень



Впродовж восьми місяців 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні Головного управління ДФС у Львівській області перерахували до державного бюджету 329026,4 тис грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 110,9 млн. грн., Бродівщині – 94,3 млн. грн., Бущині – 68,0 млн. грн. та Перемишлянщині – 55,8 млн. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 14,6 %, або на 42 млн. гривень.



Левову частку в надходженнях до державної казни складають податок на доходи фізичних осіб – 162,2 млн. грн. та податок на додану вартість – 111,1 млн. гривень.



Надходження податкових платежів до державного бюджету у серпні поточного року склали 53,1 млн. грн. та перевищили минулорічні на 1,2 млн. гривень.







Платниками Буського управління сплачено до місцевих бюджетів понад 536 млн гривень



Впродовж січня - серпня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 536427,8 тис. грн. податків та зборів. Порівнюючи порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 40,3 %, або на 154112,4 тис. гривень.



Найбільшу питому вагу в надходженнях складають: податок на доходи фізичних осіб – 378323,9 тис. грн., єдиний податок – 73830,9 тис. грн. та плата за землю – 51085,6 тис. гривень.



Надходження податкових платежів у серпні поточного року склали 75543,2 тис. грн. та перевищили минулорічні на 16522,1 тис. гривень.





Cектор забезпечення роботи

