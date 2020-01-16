Про кампанію декларування та застосування РРО – йшлося на «гарячій лінії»

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадянами та нововведень у застосуванні РРО. На запитання платників відповідав завідувач сектору податкових сервісів Микола Приставський. Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі, якщо отримано дохід від продажу будинку, який був у власності понад 3 роки? Згідно з п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій

В Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадянами та нововведень у застосуванні РРО. На запитання платників відповідав завідувач сектору податкових сервісів Микола Приставський.



Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі, якщо отримано дохід від продажу будинку, який був у власності понад 3 роки?



Згідно з п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

У разі якщо за операцією купівлі-продажу одного з об’єктів нерухомого майна виконуються умови встановлені п. 172.1 ст. 172 Кодексу, дохід отриманий фізичною особою від такого продажу не оподатковується, тобто у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку. Подавати річну декларацію такому випадку не потрібно.



Який термін повернення коштів платнику внаслідок застосування права на податкову знижку?



Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.



Чи має право скористатися податковою знижкою за іпотечним кредитуванням один із членів подружжя за вибором, коли об’єкт іпотеки знаходиться у спільній власності?



Відповідно до п. 175.1 ст. 175 Податкового кодексу України платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Тобто, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той член подружжя, який є позичальником такого кредиту.



З якої дати і для кого застосування програмного РРО стане обов'язковим?



Законами України від 20.09.2019 №128-IX та 129-IX щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, визначено можливість використовувати замість традиційних касових апаратів безкоштовні спеціальні програми, які можна буде встановити на будь-який гаджет чи смартфон. Суб’єкти господарювання можуть протестувати программі реєстратори розрахункових операцій через безкоштовний сервіс «пРРОсто» за посиланням: https://prrosto.kmu.gov.ua/, а використовувати з 19 квітня.

До 01 жовтня 2020 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

З жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів. З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.



Чи зобов'язаний підприємець вести облік товарних запасів?



До 19.04.2020 року облік не ведуть фізичні особи - підприємці, які не зареєстровані як платники ПДВ. З 19 квітня облік не ведуть ФОП - єдинники, які не зареєстровані як платники ПДВ, крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації:

- технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

- лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.





Про особливості декларування доходів громадян проінформували податківці



Нещодавно в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч начальника Буської ДПІ Андрія Романіва з платниками та представниками ЗМІ щодо деклараційної кампанії 2020 року.

На початку заходу посадовець повідомив, що до 1 травня п.р. триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих впродовж минулого року. Задекларувати минулорічні статки повинні громадяни які отримували доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті не утримувались податки, але не є звільненими від оподаткування, зокрема: доходи від надання в оренду нерухомості чи рухомого майна; успадкування майна не від членів сім`ї першого та другого ступенів споріднення; доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи, тощо.

Доповідач зазначив порядок та способи подання декларації про майновий стан і доходи: особисто або уповноваженою на це особою, засобами електронного зв’язку в електронній формі, поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Форма декларації оновлена, відповідно до наказу Мінфіну України від 25 квітня 2019 року №177. При направленні декларації засобами електронного зв’язку можна скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна. Щоб подати декларацію в електронному вигляді слід завчасно подбати про отримання особистого електронного цифрового підпису, який видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно - довідкового департаменту ДПС та іншими АЦСК, з переліком яких можна ознайомитись у відкритій частині Електронного кабінету.

Також впродовж 2020 року громадяни мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки відповідно до переліку підстав, зазначених у ст.166 Податкового кодексу.

Крім цього А. Романів наголосив, що консультаційну допомогу з питань декларування можна отримати в Центах обслуговування платників Буського управління, зокрема в Буській, Бродівській, Золочівській та Перемишлянській інспекціях. Режим роботи Центрів: понеділок – четвер з 9 год.00 хв. до 18 год.00 хв., п’ятниця - з 9 год.00 хв. до 16 год.45 хв., обідня перерва з 13 год.00 хв. до 13 год.45 хв., вихідні дні - субота, неділя. Також довідкову інформацію можна отримати на веб-потралі ДПС у банері «Деклараційна кампанія 2020».

На завершення заходу посадовець запросив громадян, які мають обов’язок перед державою, вчасно задекларувати свої доходи.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області