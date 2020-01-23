Платниками Буського управління сплачено до місцевих бюджетів понад 64 млн. гривень

Впродовж січня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 64024,8 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 21371,1 тис.грн., Бродівщині – 20866,3 тис.грн., Бущині – 11484,2 тис.грн. та Перемишлянщині – 10303,2 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 117,8 %, або на 9659,5 тис. гривень. Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 40155,2 тис. грн., єдиний податок –14629,4 тис.грн. та плата за землю – 5325,7 тис. гривень. Нагадуємо, з 03.01.2020 змінено реквізити бюджетних рахунків, реквізити яких можна переглянути на сайті

Впродовж січня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 64024,8 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 21371,1 тис.грн., Бродівщині – 20866,3 тис.грн., Бущині – 11484,2 тис.грн. та Перемишлянщині – 10303,2 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 117,8 %, або на 9659,5 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях склали: податок на доходи фізичних осіб – 40155,2 тис. грн., єдиний податок –14629,4 тис.грн. та плата за землю – 5325,7 тис. гривень.



Нагадуємо, з 03.01.2020 змінено реквізити бюджетних рахунків, реквізити яких можна переглянути

на сайті Територіальних органів ДПС у Львівській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/. Також платники податків можуть отримати реквізити рахунків звернувшись до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях.



Про новації у сфері застосування РРО розповіли у Буському управлінні



Нещодавно в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрія Біля з представниками бізнесу.

В ході заходу посадовець роз’яснив актуальні питання вирахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску, майнових податків та оформлення трудових відносин з найманими працівниками. З метою упередження фактів зловживання з боку шахраїв, звернув увагу присутніх на підстави проведення перевірок контролюючими органами, які документи зобов’язані представити податківці в разі їх здійснення.

Також проінформовано про тестування безкоштовного додатку «пРРОсто», про запровадження з 01 квітня програмних реєстраторів розрахункових операцій, про обов’язкове використання РРО з жовтня 2020 року для підприємців - платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів. Зазначено, що з 19 квітня п.р. наберуть чинності основні норми Закону України від 20.09.2019 № 128, яким внесено зміни до ст. 20 Закону України від 06.07.1995 №265. Зокрема, до суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, А. Біль повідомив про цьогорічну кампанію декларування доходів громадян, зазначивши платників, які зобов’язані, або мають право подати декларацію про майновий стан і доходи.

На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на поставлені запитання.







Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області