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В Золочівській ДПІ відбулась зустріч із представниками бізнесу

nus.in.ua, 30 січня 2019, 17:10
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В Золочівській ДПІ відбулась зустріч із представниками бізнесу

 
                 В Золочівській ДПІ  Буського управління  ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з суб’єктами господарювання Золочівщини.
       На початку заходу посадовець розповів про результати роботи Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ за  2018 рік,  про минулорічні надходження до бюджетів усіх рівнів. Так, зокрема, фахівцями інспекції надано понад  6 тисяч адмінпослуг, а платниками Золочівщини сплачено до державного бюджету - 138 млн грн.,  до місцевого – 228,4 млн грн податкових платежів. Ознайомив присутніх з останніми змінами податкового законодавства, які запроваджені з 01 січня 2019 року у зв’язку з набранням чинності Закону України від 23.11.2018  №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».
       Особливу увагу було приділено питанню правильного оформлення роботодавцями трудових відносин при працевлаштуванні найманих працівників,  нарахуванню та сплаті єдиного  внеску,  земельного податку та  податку на нерухоме майно.
       Крім цього, повідомлено про кампанію декларування громадянами своїх доходів, яка стартувала з початку року. Присутнім розповіли про випадки обов’язкового подання декларацій,  особливості сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору у зв’язку із введенням в дію нових кодів бюджетної класифікації, а також  про можливість отримання податкової знижки.
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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