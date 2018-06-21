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Новації законодавства на проведеній зустрічі

nus.in.ua, 25 лютого 2019, 12:13
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Новації законодавства на проведеній зустрічі

 
       З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч «за круглим столом» керівника управління Анатолія Сисюка та представників бізнес-спільноти.
      В ході спілкування висвітлювались питання, пов’язані адмініструванням податку на прибуток, місцевих податків та ресурсних платежів. Зокрема, з 2019 року застосовується новий порядок справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря; змінено граничні ставки туристичного збору у розмірі до 0,5 % для внутрішнього туризму та до 5% для в’їзного туризму (для нерезидентів) від розміру мінімальної заробітної плати для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення; встановлено максимальний граничний розмір земельного податку для лісових земель – не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки; затверджено нову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (наказ Мінфіну України ід 15.11.2018 №897). Зазначено особливості формування податкової та фінзвітності для платників податку на прибуток та неприбуткових установ. Проінформовано про нову систему валютного регулювання відповідно до Закону України від 21.06.2018 №2473-VIII «Про валюту і валютні операції».
      Також обговорено питання виплати мінімальної заробітної плати, гарантій її забезпечення та відповідальності за порушення трудового законодавства.
       Крім цього, присутнім нагадали, що триває кампанія декларування, за якою окремі категорії осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
       Зустріч відбулась у форматі конструктивного діалогу.
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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