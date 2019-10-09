З 13 січня діють лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 13 січня в Україні застосовуватимуться лише рахунки за стандартом IBAN. Державна податкова служба України перейшла на міжнародні стандарти IBAN з 1 жовтня 2019 року. Такий перехід відбувся без збою в наповненні державного та місцевих бюджетів. Нагадаємо, що Нацбанком для забезпечення виконання бюджетних програм у повному обсязі було прийнято рішення про продовження до 12.01.2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів. Відповідно до стандартів IBAN номер банківського рахунку складатиметься з 29 символів, зокрема: коду України, контрольного розряду, коду банку, самого рахунку. Дізнатися про реквізити рахунків для сплати

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 13 січня в Україні застосовуватимуться лише рахунки за стандартом IBAN.

Державна податкова служба України перейшла на міжнародні стандарти IBAN з 1 жовтня 2019 року. Такий перехід відбувся без збою в наповненні державного та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що Нацбанком для забезпечення виконання бюджетних програм у повному обсязі було прийнято рішення про продовження до 12.01.2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів.

Відповідно до стандартів IBAN номер банківського рахунку складатиметься з 29 символів, зокрема: коду України, контрольного розряду, коду банку, самого рахунку.

Дізнатися про реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до бюджету платники податків можуть на веб-порталі Територіальних органів ДПС у Львівській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Крім того, реквізити рахунків можна дізнатися у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.





Діє нова форма платіжного доручення



З 13 січня 2020 року діють оновлені форми розрахункових документів, серед яких: платіжне доручення та розрахунковий чек. Саме із цієї дати діють зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Згідно зі змінами з форм розрахункових документів прибрали реквізити: «Код банку платника»; «Код банку отримувача»; «Код банку стягувача». Тож із 13 січня в платіжних дорученнях вказують номер рахунку платника/отримувача/стягувача за стандартом IBAN.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області





