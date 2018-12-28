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З 1 жовтня будуть діяти нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, які відповідатимуть вимогам стандарту IBAN

nus.in.ua, 12 вересня 2019, 15:27
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З 1 жовтня будуть діяти нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, які відповідатимуть вимогам стандарту IBAN

Державною Казначейською службою України на виконання п. 3 постанови Правління Нацбанку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні» здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.
       Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Відповідно, з 01 жовтня будуть змінені реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.
     З інформацією про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах територіальних органів ДПС та ДФС у Львівській області у рубриці «Бюджетні рахунки» (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).
 
                                                                               Cектор  забезпечення   роботи

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