nus.in.ua, 9 жовтня 2019, 11:23

З 1 жовтня діють нові реквізити рахунків IBAN для сплати єдиного внеску



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що Державною казначейською службою України відкрито нові рахунки для сплати єдиного внеску за стандартом IBAN на ім`я територіальних органів ДПС.

Кошти, що надійдуть на старі рахунки, відкриті в органах ДФС, будуть повернуті платникам.

З інформацією про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах територіальних органів ДПС та ДФС у Львівській області у рубриці «Бюджетні рахунки» (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua) та переглянути у центрах обслуговування платників.



Оновлено довідники податкових пільг



ДПС України оприлюднила Довідник № 94/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник № 94/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2019.

Нагадуємо, дані Довідників використовуються для заповнення звіту про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМ України від 27.12.10 № 1233. Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається. За неподання або несвоєчасне подання Звіту про пільги застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 120.1 Податкового кодексу.



Період переходу на IBAN продовжено до 12 січня 2020 року



В Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN, що є важливим кроком у розвитку платіжної системи країни.

З 05.08.2019 усі банки відкривають клієнтам нові рахунки лише за стандартом IBAN, а діючі рахунки поступово (до 31.10.2019) змінюють відповідно до вимог цього стандарту.

Сьогодні банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнено або пара реквізитів «Код банку» та «Рахунок», або рахунок за стандартом IBAN.

У зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм у повному обсязі Нацбанк ухвалив рішення про продовження до 12.01.2020 р. можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів.

Тобто включно до 12.01.2020 банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів «Код банку» та «Рахунок», або рахунок за стандартом IBAN, а з 13.01.2020 — виключно рахунок за стандартом IBAN.

Таке рішення передбачено постановою Нацбанку від 26.09.2019 № 118.



ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2020 рік



Наказом ДПС України від 26.09.2019 № 98 затверджено Реєстр великих платників податків на 2020 рік. Так, кількість великих платників на наступний рік збільшилася на 187 платників податків або на 12% у порівнянні з попереднім роком та складає 1660 платників податків.

Нагадаємо, що до переліку великих платників включають платників податків, у яких:

- обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищив 50 мільйонів євро або

- загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до держбюджету за такий самий період перевищила 1 мільйон євро (з них податкових платежів не менше 500 тисяч євро).



На сайті ДПС розміщено новий банер «Новітні РРО»



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що на офіційному веб-порталі Державної податкової служби розміщено новий банер «Новітні РРО». Він містить актуальні матеріали та документи щодо застосування РРО та новацій у вказаній сфері, зокрема:

- нормативно – правові акти;

- повідомлення – роз’яснення для платників;

-опис API Електронного кабінету для фіскалізації чеків та Z-звітів;

-інструкція користувача ІТС «Електронний кабінет» (меню «Експериментальний проект РРО»);

- Державний реєстр РРО;

-електронні довірчі послуги;

- презентаційні матеріали;

- перелік тестових платників;

- програмне забезпечення «E-Чек»;

- схема роботи "Е-Чек".



Оновлено договір про надання електронних довірчих послуг



На офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – Надавач) опубліковано Регламент, який набрав чинність з 27.09.2019 року.

Також наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДПС «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг» від 26.09.2019 №30 затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів:

Реєстраційна картка для фізичної особи;

Реєстраційна картка для юридичної особи;

Додаток до Реєстраційної картки;

Заява про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

Додаток до заяви про зміну статусу кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на сайті.

Нові форми реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг необхідно використовувати з 27.09.2019 року.

Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися відокремленими пунктами реєстрації користувачів Надавача до 07.10.2019 включно.





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