nus.in.ua, 11 грудня 2019, 18:46

Запитували-відповідаємо



В рамках проведення Всеукраїнського тижня права у Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником інспекції Романом Денисом. Пропонуємо відповіді на ваші запитання.



Чи може контролюючий орган надати фізичній особі довідку про те, що вона не зареєстрована як підприємець?



Надання органами ДПС довідок про наявність у фізичної особи статусу підприємця чинними нормативно-правовими актами не передбачено.



Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та надання відомостей з нього належить до повноважень суб’єктів державної реєстрації.



Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України, яке запровадило он-лайн сервіс отримання відомостей з ЄДР через офіційний веб-сайт за адресою: https://usr.minjust.gov.ua.



Як правильно оформити письмове звернення?



Оформлення письмових звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» від 02.10. 1996 № 393/96-ВР.



Звернення мають складатися державною (офіційною) мовою та адресуються контролюючому органу, його посадовим особам, якщо порушені у зверненні питання належать до їх компетенції.



У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.



Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.



Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону №393, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7 Закону № 393.



Не підлягають розгляду наступні звернення:



- анонімні звернення, крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України від 14.10. 2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» зі змінами та доповненнями;



- повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням строків, передбачених ст. 17 Закону №393, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.



Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДПС, відповідно до ст. 7 Закону № 393, таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.





Чи має право на податкову соціальну пільгу інвалід ІІІ групи з дитинства?



Надання податкових соціальних пільг передбачено ст. 169 Податкового кодексу України.



Платники податку – інваліди ІІІ групи з дитинства в ПКУ не зазначені як окрема пільгова категорія, але при дотриманні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що у у 2019 році – 960,50 грн. при граничному доході – 2690,0 гривень.



Які штрафні санкції передбачені за порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань сплати податкових платежів?



Відповідно до п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу України незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.



Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.





В Центрах обслуговування платників Буського управління надано понад 15 тисяч адміністративних послуг



Впродовж січня - листопада 2019 року фахівцями Центрів обслуговування платників Буського управління ГУ ДПС у Львівській області громадянам та представникам бізнесу надано 15629 адміністративних послуг, у т.ч. в електронній формі - 380. Зокрема, видано 12477 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 1634 карток з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Також зареєстровано 1143 книг обліку розрахункових операцій, 212 реєстраторів розрахункових операцій та 155 розрахункових книжок.

Нагадуємо, з переліком безоплатних адміністративних послуг, які надаються податковою службою можна ознайомитись в державних податкових інспекціях Буського управління, або на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області в банері «Центри обслуговування платників».





Понад 112 млн. грн. єдиного податку сплачено платниками Буського управління



Впродовж одинадцяти місяців 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДПС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 112383 тис. грн. єдиного податку, з них на Золочівщині - 36303,6 тис. грн., Бродівщині - 30719,2 тис. грн., Бущині - 24396,5 тис. грн. та Перемишлянщині - 20963,7 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 17,8 %, або на 16999,7 тис. гривень.

Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, надійшло 75370,7 тис. грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 14067,9 тис. грн. та від сільгоспвиробників – 22944,5 тис. гривень.

Нагадуємо, у разі порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів у строки, визначені п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України. При цьому платник єдиного податку може самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування. Заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області