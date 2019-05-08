nus.in.ua, 7 жовтня 2019, 11:22

Податкову службу відвідали майбутні юристи



Серед важливих напрямів роботи податкової служби – робота з формування та вдосконалення податкової культури населення. І проводиться вона як з нинішніми платниками податків, так і з молоддю.

Нещодавно до Золочівської ДПІ Буського управління Головне управління ДПС у Львівській області завітали студенти Золочівського коледжу Національного університету "Львівська політехніка". Майбутні юристи мали змогу довідатися про діяльність контролюючих органів, їх основні завдання, функції, структуру податкової та функціонування електронних сервісів.

Про роботу служби розповіла фахівець ДПІ Ірина Лазорчик, зазначивши особливості організації роботи Центру обслуговування платників і надання адміністративних послуг, про найбільш популярні адміністративні послуги серед платників, а також провела екскурсію по залах Центру. Студенти мали змогу побачити відлагоджений процес надання послуг, серед яких: видача довідок та дозвільних документів, надання консультацій, приймання звітності, видача облікової картки платника податків та ін.

На завершення зустрічі, І. Лазорчик побажала студентам творчого розвитку, самореалізації у обраній професії, а також завжди вірити у власні сили та впевнено йти до своєї мети.



В Перемишлянській ДПІ розповіли про оновлено форму декларації з туристичного збору



Платники туристичного збору за ІІІ квартал поточного року повинні подати декларацію за оновленою формою, відповідно до наказу Мінфіну від 08.05.2019 №186. Про це повідомив представників районних ЗМІ начальник Перемишлянської ДПІ Буського управління ГУ ДПС у Львівській області Ігор Дяків.

Посадовець нагадав, що з 01 січня п.р. змінились база оподаткування туристичним збором та порядок його обрахунку, зокрема:

- змінено базу справляння збору, а саме: вартість проживання (ночівлі) замінено на кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання, визначених пп.268.5.1 п.268.5 ст.268 Податкового кодексу;

- змінено порядок встановлення ставки збору, яка застосовується не до вартості проживання, а до розміру мінімальної заробітної плати;

- визначено поняття внутрішнього та в`їзного туризму, для яких передбачені різні граничні межі ставок збору;

- запроваджено норму, відповідно до якої збір може сплачуватись авансовими внесками на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Однак, за І та ІІ квартал 2019 року платники звітувати за діючою формою декларації з туристичного збору. Зміни до звітності затвердили наказом Мінфіну від 08.05.2019 № 186, а оприлюднили в Офіційному віснику України 13.08.2019 року.

Таким чином платники туристичного збору отримали нові редакції:

- податкової декларації з туристичного збору;

- розрахунку податкових зобов’язань з туристичного збору.

Крім цього, І.Дяків наголосив, що з 01 жовтня діють нові реквізити рахунків IBAN для сплати податків, а також єдиного внеску, з якими можна ознайомитись на субсайтах територіальних органів ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» та переглянути у центрах обслуговування платників.



Про необхідність офіційного працевлаштування йшлося на проведених заслуховуваннях



Впродовж вересня 2019 р. посадові особи Буського управління ГУ ДПС у Львівській області взяли участь у п`ятьох засіданнях робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, які відбулись в районних державних адміністраціях Буського, Бродівського, Золочівського та Перемишлянського районів.

Заслухано 53 суб`єкти підприємництва, які ведуть господарську діяльність та мають найманих працівників з середньою заробітною платою - меншою за мінімальну.

В ході заходів надано рекомендації запрошеним роботодавцям щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам. Наголошено, що легалізація зайнятості населення, детінізація заробітної плати є вагомим джерелом податкових надходжень як до державного та місцевих бюджетів. Тому суб’єктам господарювання слід зосередити увагу на обов’язковому оформленні трудових відносини з найманими працівниками, збільшенні розміру середньомісячної заробітної плати та своєчасності її виплати, сплати податкових платежів в повному обсязі. Йшлося і про відповідальність за порушення законодавства щодо неналежного оформлення найманих працівників та недотримання мінімальних гарантій оплати праці.





Штраф у понад 1,5 млн. грн. за неоформлених працівників



Головне управління ДПС у Львівській області продовжує роботу щодо реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» та повідомляє щодо набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», згідно з якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Постанова № 823 набрала чинності 30 серпня 2019 року.

Відповідно до Постанови № 823 контролюючі органи проводять перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

За порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат ( 125190 грн).

Постановою передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці.

Матеріали перевірок скеровуються на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для прийняття рішень згідно з чинним законодавством.

В серпні 2019 року працівниками відділу фактичних перевірок управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області на підставі звернення громадянина щодо можливих порушень трудового законодавства проведено фактичну перевірку юридичної особи, яка здійснює діяльність телефонних центрів в Личаківському районі м. Львова. Під час перевірки виявлено 12 громадян, які надавали послуги операторів контакт центру та були допущені до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів. На підставі матеріалів фактичної перевірки податкової служби Головне управління Держпраці у Львівській області застосували штрафні санції до юридичної особи, яка використовувала працю громадян без офіційного працевлаштування в розмірі 1 502 280 гривень.

Головне управління ДПС у Львівській області звертається до найманих працівників, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування, виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно” повідомляти про такі факти органи ДПС. Офіційне працевлаштування для найманого працівника – це гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника, зокрема, право на відпустку, оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, соціальне страхування, достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці). Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж, необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори. Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДПС за телефоном: 0-800-501-007.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області