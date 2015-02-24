Запитували - відповідаємо

nus.in.ua, 29 липня 2019, 00:48

В Буській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо надання адміністративних послуг. На запитання платників відповідав начальник інспекції Андрій Романів.



Кому контролюючі органи мають право надавати інформацію з ДРФО щодо персональних даних фізичних осіб ?



Згідно із ст. 32 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із змінами не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.



Порядок обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 № 210 (далі – Порядок).



Порядок розроблено з метою встановлення загальних вимог до організаційних та технічних заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі – ДРФО), який формує та веде Державна фіскальна служба України (п. 1 розд. І Порядку).



Відповідно до п. 1 розд. VІІ Порядку персональні дані з ДРФО третій особі не надаються, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2297) або неспроможна їх забезпечити.



Пунктом 2 розд. VІІ Порядку визначено, що без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися у таких випадках, зокрема:



1) за рішенням суду;



2) коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини:



органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО за конкретний проміжок часу;



центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо персональних даних з ДРФО;



органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» зі змінами та доповненнями, щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО;



3) отримання запиту від інших органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих законодавством України відповідно до нормативно-правових актів щодо взаємодії обміну або отримання інформації з ДРФО.



В інших випадках, ніж зазначені у п. 2 розд. VІІ Порядку, доступ до персональних даних надається третім особам лише за письмової згоди фізичної особи - платника податків за кожним запитом окремо у порядку, визначеному ст. 16 Закону № 2297 (п. 2 розд. VІІ Порядку).



Крім того Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України від 08.09.2016 № 815/250, регламентує обмін інформацією між ДФС та Національним антикорупційним бюро України (далі – Національне бюро), правила складання та подання Національним бюро до ДФС запитів на отримання з ДРФО інформації, необхідної для попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, та формування і надання ДФС відповідей на такі запити.



Порядок надання ДФС України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції затверджений наказом Міністерства фінансів України 28.10.2016 № 911, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.10.2016 № 101, регламентує обмін інформацією між ДФС та Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) правила складання та подання Національним агентством до ДФС запитів на отримання з ДРФО інформації, необхідної для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.





Відбулись семінари з актуальних питань податкового законодавства



Фахівцями Буського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено чергові семінари-практикуми з платниками податків Перемишлянщини та Золочівщини.

В ході заходів фахівці фіскальної служби надали присутнім практичні поради щодо заповнення квартальної звітності. Також розглядались актуальні питання оподаткування майнових платежів, застосування спрощеної системи оподаткування, оподаткування фізичних осіб-підприємців.

Крім того податківці розповіли про переваги електронного звітування, нагадали про мінімальні гарантії в оплаті праці, відповіли на запитання присутніх.



Особливості реєстрації касових апаратів вивчали у Золочівській ДПІ



В Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч в.о. начальника інспекції Ірини Лазорчик з суб’єктами господарювання району щодо порядку реєстрації реєстраторів розрахункових операцій.



Посадовець зазначила, що на сьогодні реєстрацію касового апарату можна здійснити на підставі однієї заяви, без додатків. Таке спрощення стало можливим за рахунок запровадження електронного обміну документами між учасниками відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів фіскальної служби, яке передбачено наказом Міністерства фінансів України від 13.02.2019 №64. Для цього розроблено нові електронні форми документів і створені сервіси в Електронному кабінеті. Усі процедури здійснюються в електронній формі, але за бажанням платники можуть подати заяву про реєстрацію РРО в паперовій формі і отримати реєстраційне посвідчення в паперовій формі.



Також роз`яснено порядок подання заяви через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису. Інформацію про результати розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи». Звернуто увагу, що до початку реєстрації касового апарату слід надіслати (подати) до контролюючого органу Повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП, у якому надати інформацію про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО.



На завершення заходу І. Лазорчик наголосила на перевагах Електронного кабінету та відповіла на запитання присутніх.



Cектор організаційного забезпечення