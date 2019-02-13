Реєстрацію РРО можна здійснити на підставі однієї заяви

nus.in.ua, 27 тра 2019, 16:26

Про зміни в системі реєстрації касових апаратів проінформувала завідувач сектору з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Буського управілння ГУ ДФС у ЛЬвівській області Наталія Хижняк під час спілкування із представниками ЗМІ.

Керівник підрозділу зазначила, що на сьогодні реєстрацію касового апарату можна здійснити на підставі однієї заяви, без додатків. Таке спрощення стало можливим за рахунок запровадження електронного обміну документами між учасниками відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів фіскальної служби, яке передбачено наказом Міністерства фінансів України від 13.02.2019 №64. Для цього розроблено нові електронні форми документів і створені сервіси в Електронному кабінеті.

Тобто усі процедури здійснюються в електронній формі, але за бажанням суб'єкти господарювання можуть подати заяву про реєстрацію РРО в паперовій формі і отримати реєстраційне посвідчення в паперовій формі.

Наталія Хижняк звернула увагу на подання заяви через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів. Інформацію про результати розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи». Разом з тим, зазначила, що до початку реєстрації касового апарату слід надіслати (подати) до контролюючого органу повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП, в якому надати інформацію про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО.

Також наголосила, що в Електронному кабінеті можна переглянути інформацію про реєстри екземплярів РРО та реєстри ЦСО, про всі свої об’єкти оподаткування, про стан розрахунків з бюджетом та інше. Будь-яку консультацію з питань реєстрації та застосування касових апаратів можна отримати в Центрах обслуговування платників територіальних відділень фіскальної служби.

Cектор організаційного забезпечення

