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З 1 вересня громадяни можуть отримувати відомості про доходи он-лайн

nus.in.ua, 13 вересня 2016, 12:53
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З 1 вересня громадяни можуть отримувати відомості про доходи он-лайн

Державною фіскальною службою запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».

Цей сервіс дає можливість в режимі он-лайн здійснити отримання фізичними особами відомостей про свої доходи. Вказаний сервіс особливо буде в нагоді державним службовцям під час подання ними декларацій, у тому числі в системі електронного декларування.

Для отримання відомостей про свої доходи необхідно лише мати електронний цифровий підпис та сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України («Головна сторінка» – «Фізичним особам» – «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми ви плачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді»).

Вказаний сервіс запрацював у штатному режимі з 1 вересня 2016 року. Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Звертаємо увагу, що фізична особа – платник податків відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе, інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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