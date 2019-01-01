З 2 травня діють нові рахунки для сплати ЄСВ

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, з 2 травня 2019 року вступили у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів ДФС України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

Нагадуємо, терміни сплати єдиного внеску підприємцями, членами фермерських господарств, а також особами, які провадять незалежну професійну діяльність – щокварталу не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Роботодавці, які використовують найману працю, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ, до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464-VI від 08.07.2010, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.



Cектор організаційного забезпечення