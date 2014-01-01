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За порушення термінів сплати єдиного внеску передбачено відповідальність

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 16:29
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За порушення термінів сплати єдиного внеску передбачено відповідальність

      Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області  нагадує,  що відповідно ст. 9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний соціальний підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
     Відповідно до ст. 1 Закону № 2464 суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у встановлені строки, є недоїмкою.
    У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.
     За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
     На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення.
      Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.
 
                                                                       Cектор організаційного забезпечення

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