За порушення термінів сплати єдиного внеску передбачено відповідальність

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 16:29

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що відповідно ст. 9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний соціальний підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Відповідно до ст. 1 Закону № 2464 суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у встановлені строки, є недоїмкою.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення.

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.



Cектор організаційного забезпечення