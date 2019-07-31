Термін сплати податкових зобов’язань, визначених у декларації за результатами річного декларування

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що граничні терміни сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації, поданій за підсумками 2018 року: для громадян і осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність цей строк становить 31.07.2019 року.

Платники податку - фізичні особи, які зобов’язані подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, здійснюють сплату за такими кодами платежу:

«11010500» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»:

«11011001» — «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Платники податку - фізичні особи, які відповідно до розділу IV ІІКУ зобов’язані сплатити податок, але звільнені під подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо), сплачуютьподаткові зобов’язання за кодами платежів:

«11010501» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню»;

«11011000» — «військовий збір».



Інформацію про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Бюджетні рахунки».





Cектор організаційного забезпечення