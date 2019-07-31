Термін сплати податкових зобов’язань, визначених у декларації за результатами річного декларування

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що граничні терміни сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації, поданій за підсумками 2018 року: для громадян і осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність цей строк становить 31.07.2019 року.
Платники податку - фізичні особи, які
зобов’язані подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові
зобов’язання, здійснюють сплату за такими кодами платежу:
«11010500» —
«податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування»:
«11011001» —
«військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
Платники податку - фізичні
особи, які відповідно до розділу IV ІІКУ зобов’язані сплатити податок, але
звільнені під подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів
та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо), сплачуютьподаткові зобов’язання
за кодами платежів:
«11010501» —
«податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не
підлягають обов'язковому декларуванню»;
«11011000» —
«військовий збір».
Інформацію про реквізити банківських рахунків для сплати податків
відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на
офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Бюджетні рахунки».
Cектор організаційного забезпечення