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Інформацію щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом можна отримати в АЦСК ІДД ДФС

nus.in.ua, 27 березня 2019, 15:31
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Інформацію щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом можна отримати в АЦСК ІДД ДФС

       Буське управління ГУ ДФС у Львівській області  інформує,  детальну інформацію щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом розміщено на офіційному інформаційому ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС) за посиланням https://acskidd.gov.ua/cer_elektr_zap.
     Для отримання інформації щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом платнику необхідно завантажити та встановити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1 в розділі «Програмне забезпечення» (https://acskidd.gov.ua/program_obespech).
     Додатково, усім клієнтам АЦСК ІДД ДФС рекомендовано переглянути  відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом (https://www.youtube.com/watch?v=abVjwGuWZSU). Також детальний опис по роботі нового сервісу та перелік можливих помилок розміщено у відповідних розділах «Настанови користувача».
     Слід зазначити, що сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
     чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);
     незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
    особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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