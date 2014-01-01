Інформацію щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом можна отримати в АЦСК ІДД ДФС
Буське управління ГУ ДФС у Львівській
області інформує, детальну інформацію щодо повторного
формування сертифікатів за електронним запитом розміщено на офіційному
інформаційому ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС) за посиланням https://acskidd.gov.ua/cer_elektr_zap.
Для отримання інформації щодо повторного формування сертифікатів за електронним запитом платнику необхідно завантажити та встановити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1 в розділі «Програмне забезпечення» (https://acskidd.gov.ua/program_obespech).
Додатково, усім клієнтам АЦСК ІДД ДФС рекомендовано переглянути відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом (https://www.youtube.com/watch?v=abVjwGuWZSU). Також детальний опис по роботі нового сервісу та перелік можливих помилок розміщено у відповідних розділах «Настанови користувача».
Слід зазначити, що сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);
незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим
Cектор організаційного забезпечення
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