Електронний цифровий підпис - безкоштовна послуга ДФС

nus.in.ua, 16 листопада 2016, 16:27

Буська ОДПІ нагадує, що у складі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (далі – АЦСК ІДД ДФС), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.

Робота АЦСК ІДД ДФС забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом, у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

До послуг ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД ДФС, належать:

реєстрація заявників;

надання у користування надійних засобів ЕЦП;

допомога при генерації відкритих та особистих ключів;

обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів;

надання послуги фіксування часу;

консультативні послуги у сфері ЕЦП за зверненням підписувачів.

Більш детальну інформацію щодо послуг ЕЦП, у т.ч. щодо режиму роботи відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС розміщено на офіційному сайті АЦСК ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua).

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ