У «ЗІР» з’явився розділ «Електронний цифровий підпис»

Скористатись електронним сервісом «ЗІР» можна на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС або за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua .

- можливість переходу до усіх запитань-відповідей за напрямком «Електронний цифровий підпис».

- місцезнаходження та режим роботи відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС за посиланням www.acskidd.gov.ua/contacts;

- інформацію щодо Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) за посиланням www.acskidd.gov.ua;

В електронному сервісі Державної фіскальної служби України «Загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс» («ЗІР») з’явився розділ «Електронний цифровий підпис». Цей розділ містить:

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