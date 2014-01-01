Резерви збільшення надходжень до місцевих бюджетів обговорили під час зустрічі з представниками органів влади

nus.in.ua, 27 березня 2019, 15:27



Нещодавно начальник Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Анатолій Сисюк та начальник Золочівської ДПІ Буського управління Роман Денис провели зустрічі з представниками органів виконавчої влади Бущини та Золочівщини.

Під час заходів проаналізовано стан дохідної частини бюджетів та розглянуто питання збільшення надходжень до місцевої казни. Зокрема, обговорили заходи щодо детінізації відносин у сфері зайнятості населення, забезпечення погашення заборгованості з податків та зборів, посилення контролю за цільовим використанням земельних ділянок, залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, які проводять реалізацію підакцизних товарів без будь-яких дозвільних документів.

Також обговорено зміни до податкового законодавства та їх вплив на наповнення бюджету територіальних громад. Зокрема, сплата земельного податку за лісові землі, зарахування податку на доходи фізичних осіб від надання фізичною особою земельної ділянки сільськогосподарського призначення до відповідного бюджету за місцезнаходженням такої ділянки. Крім цього, повідомлено особливості кампанії декларування доходів громадян.

Cектор організаційного забезпечення