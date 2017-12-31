Платниками Буського управління сплачено до державної казни понад 447 млн. гривень податків та зборів у 2018 році

nus.in.ua, 16 січня 2019, 11:31

Впродовж 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області, перерахували до державного бюджету 447481,5 тис. грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 138025,9 тис. грн., Бущині – 117918,0 тис. грн., Бродівщині – 115743,3 тис. грн. та Перемишлянщині – 75794,3 тис. грн. Порівнюючи з 2017 роком надходження збільшились на 33,3 %, або на 111,9 млн. гривень.

Значну частку в надходженнях до державної казни (38 відс.) складає податок на доходи фізичних осіб, надходження якого становлять 169,6 млн. гривень. Найбільше зазначеного платежу сплачено платниками Бродівщини – 57,4 млн. грн. та Золочівщини – 53,0 млн. гривень. Крім цього, до державного бюджету надійшло 136,1 млн. грн. податку на додану вартість та 69,4 млн. грн. податку на прибуток.



Нагадуємо, що ДФС України станом на 01.01.2019 оновлено довідники пільг (№91/1, №91/2). Довідники використовуються при заповненні звіту про суми отриманих пільг, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233.

Звіт подається суб’єктом господарювання за 3, 6, 9 і 12 календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.



Cектор організаційного забезпечення

