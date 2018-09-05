Про підсумки роботи Буського управління під час брифінгу

nus.in.ua, 16 січня 2019, 11:33

Нещодавно керівник Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Анатолій Сисюк під час брифінгу для представників засобів масової інформації розповів про результати роботи управління за 2018 рік.

На початку заходу посадовець зазначив, що фіскальна служба будує свою роботу виходячи з інтересів держави на засадах партнерства заради загального добробуту та спрямована на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Завдяки сумлінності платників податків, вдосконаленню процесів адміністрування податків і зборів вдалося забезпечити позитивну тенденцію щодо наповнення бюджетів. Протягом січня – грудня 2018 року платниками управління сплачено до Зведеного бюджету 1160,1 млн. грн., з них на Золочівщині – 366,4 млн. грн., Бродівщині – 342,7 млн. грн., Бущині – 257,0 млн. грн. та Перемишлянщині – 194,0 млн. грн. Порівнюючи з надходженнями торік вони збільшились на 29,7%, або на 266 млн. гривень. При цьому державний бюджет отримав 447,5 млн. грн., з яких найбільші надходження складають: податок на доходи фізичних осіб – 169,6 млн. грн. та податок на додану вартість – 136,1 млн. гривень.

Також Анатолій Сисюк відзначив і стабільність у надходженнях платежів до місцевих бюджетів, які спрямовуються на вирішення економічних і соціальних проблем на територіальному та місцевому рівнях. За 2018 рік місцеві бюджети отримали 712,6 млн. грн. податків, серед яких основними були податок на доходи фізичних осіб – 502,5 млн. грн., єдиний податок – 100,2 млн. грн., плата за землю – 64,6 млн. грн. та акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 9,1 млн. гривень.

Крім цього, керівник розповів про роботу Центрів обслуговування платників Буського управління. Отримання адміністративних послуг, консультацій, інша довідкова інформація – це ряд послуг, якими кожен платник може скористатись. У минулому році фахівцями надано понад 26 тисяч таких послуг.

На завершення заходу Анатолій Сисюк подякував платникам за сумлінну сплату податкових платежів та повідомив про розпочату з 01 січня 2019 року кампанію декларування доходів громадян.



Про законодавчі новації розповіли у фіскальній службі



В Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч заступника начальника управління – начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрія Біля з платниками Бущини.

Під час спілкування посадовець розповів про зміни у податковому законодавстві щодо ставок оподаткування, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, сплати єдиного внеску. Зокрема, з 01 січня 2019 року набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі-Закон № 2628-VIII), а саме:



- єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, у тому числі і для тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41%, ставки визначеної ст.7 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями, бази нарахування внеску для працюючих осіб з інвалідністю;



- підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення, повинні використовувати РРО незалежно від обсягу доходу.



Також наказом Мінфіну України від 31.10.2018 №863 внесено зміни та оновлено довідник ознак доходів до порядку заповнення та подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ, яким змінено текст ознак доходу: 127, 113, 114, 143, 145, 149, 156, 160, 183 та передбачено нові ознаки доходів: 186-194.



Крім цього, платникам наголошено на дотриманні норм трудового законодавства та зазначено, що у 2019 році Головне управління ДФС у Львівській області продовжує роботу щодо реалізації розпорядження КМ України від 05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

На завершення заходу Андрій Біль нагадав про функціонування пілотного проекту Е-Receipt та відповів на запитання присутніх.



Cектор організаційного забезпечення