Про законодавчі новації розповіли у фіскальній службі

nus.in.ua, 16 січня 2019, 11:30



В Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч заступника начальника управління – начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрія Біля з платниками Бущини.

Під час спілкування посадовець розповів про зміни у податковому законодавстві щодо ставок оподаткування, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, сплати єдиного внеску. Зокрема, з 01 січня 2019 року набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі-Закон № 2628-VIII), а саме:



- єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, у тому числі і для тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41%, ставки визначеної ст.7 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями, бази нарахування внеску для працюючих осіб з інвалідністю;



- підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення, повинні використовувати РРО незалежно від обсягу доходу.



Також наказом Мінфіну України від 31.10.2018 №863 внесено зміни та оновлено довідник ознак доходів до порядку заповнення та подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ, яким змінено текст ознак доходу: 127, 113, 114, 143, 145, 149, 156, 160, 183 та передбачено нові ознаки доходів: 186-194.



Крім цього, платникам наголошено на дотриманні норм трудового законодавства та зазначено, що у 2019 році Головне управління ДФС у Львівській області продовжує роботу щодо реалізації розпорядження КМ України від 05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

На завершення заходу Андрій Біль нагадав про функціонування пілотного проекту Е-Receipt та відповів на запитання присутніх.



Cектор організаційного забезпечення