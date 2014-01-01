Платники Буської ОДПІ перерахували до бюджету понад 897 млн.грн.

nus.in.ua, 23 січня 2018, 18:01

Про минулорічні результати роботи Буської ОДПІ розповів начальник інспекції Анатолій Сисюк під час брифінгу для представників засобів масової інформації та громадськості.

Підсумовуючи результати роботи інспекції за 2017 рік посадовець зазначив, що основним результативним показником, який характеризує виконання функцій, покладених на ОДПІ є обсяг фактично мобілізованих податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Впродовж минулого року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ перерахували до бюджетів усіх рівнів 897431,0 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 290388,0 тис.грн., Бродівщині –270918,0 тис.грн., Бузеччині –184531,0 тис.грн. та Перемишлянщині – 151594,0 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 33,8%, або на 227,0 тис.грн. При цьому Державний бюджет отримав 335601,0 тис.грн., до місцевих скарбниць мобілізовано 561830,0 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до Зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 520635,0 тис.грн., податок на додану вартість – 102196,0 тис.грн., єдиний податок – 75671,0 тис.грн., плата за землю – 61093,0 тис.грн., податок на прибуток – 45874,0 тис.грн., військовий збір – 35173,0 тис.грн. та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів – 12326,0 тис. гривень.

Також А.Сисюк зазначив результати роботи Центрів обслуговування платників ОДПІ,де громадянам та представникам бізнесу надано 97500 послуг, з них 26391 – адміністративних. Нагадав, що перелік всіх адміністративних послуг, які надаються інспекцією можна переглянути на інформаційних стендах відділень ОДПІ, а та також на офіційному порталі Головного управління ДФС в Львівській області.

В ході заходу проінформовано про підвищення рівня мінімальної заробітної плати, змін в справлянні єдиного внеску та деклараційну кампанію - 2018, яка триватиме до 1 травня поточного року.