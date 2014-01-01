20 квітня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Про підсумки роботи Буської ОДПІ за I квартал 2018 року

nus.in.ua, 18 квітня 2018, 12:23
0
3
Роздрукувати
Про підсумки роботи Буської ОДПІ за I квартал 2018 року

Впродовж січня – березня 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 254240,5 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 79097,2 тис.грн, Бродівщині – 74975,5 тис.грн., Бущині – 56161,6 тис.грн. та Перемишлянщині – 44006,2 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 37,2 %, або на 68959,3 тис.грн. При цьому Державний бюджет отримав 102852,1 тис.грн., до місцевих скарбниць мобілізовано 151388,4 тис. гривень. Про це проінформував місцеві засоби масової інформації начальник Буської ОДПІ Анатолій Сисюк.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до Зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 132603,1 тис.грн., податок на додану вартість – 31132,2 тис.грн., єдиний податок – 26998,8 тис.грн., податок на прибуток – 26665,2 тис.грн., плата за землю – 15235,0 тис.грн., та військовий збір – 9001,2 тис. гривень.

Посадовець відмітив, що робота фіскальної служби спрямована на відкритий конструктивний діалог з бізнесом та звернув увагу суб’єктів господарювання на своєчасність та повноту сплати податків. Адже це дасть змогу забезпечити реальну потребу в коштах для виконання економічних та соціальних видатків.

Також А. Сисюк наголосив, що 2 травня завершується кампанія декларування - 2018, та запросив громадян, які мають обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи занаслідками 2017 року, завітати до Центрів обслуговування Буської ОДПІ ізадекларувати свої доходи.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Платники Буської ОДПІ перерахували до бюджету понад 897 млн.грн.

Платники Буської ОДПІ перерахували до бюджету понад 897 млн.грн.62

Платники Золочівської ОДПІ сплатили до Зведеного бюджету понад 155 млн. гри ...

Платники Золочівської ОДПІ сплатили до Зведеного бюджету понад 155 млн. гри ...145

Платники Золочівщини та Перемишлянщини сплатили до Зведеного бюджет ...

Платники Золочівщини та Перемишлянщини сплатили до Зведеного бюджет ...201

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.