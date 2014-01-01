Про підсумки роботи Буської ОДПІ за I квартал 2018 року

nus.in.ua, 18 квітня 2018, 12:23

Впродовж січня – березня 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 254240,5 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині – 79097,2 тис.грн, Бродівщині – 74975,5 тис.грн., Бущині – 56161,6 тис.грн. та Перемишлянщині – 44006,2 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 37,2 %, або на 68959,3 тис.грн. При цьому Державний бюджет отримав 102852,1 тис.грн., до місцевих скарбниць мобілізовано 151388,4 тис. гривень. Про це проінформував місцеві засоби масової інформації начальник Буської ОДПІ Анатолій Сисюк.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до Зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб – 132603,1 тис.грн., податок на додану вартість – 31132,2 тис.грн., єдиний податок – 26998,8 тис.грн., податок на прибуток – 26665,2 тис.грн., плата за землю – 15235,0 тис.грн., та військовий збір – 9001,2 тис. гривень.

Посадовець відмітив, що робота фіскальної служби спрямована на відкритий конструктивний діалог з бізнесом та звернув увагу суб’єктів господарювання на своєчасність та повноту сплати податків. Адже це дасть змогу забезпечити реальну потребу в коштах для виконання економічних та соціальних видатків.

Також А. Сисюк наголосив, що 2 травня завершується кампанія декларування - 2018, та запросив громадян, які мають обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи занаслідками 2017 року, завітати до Центрів обслуговування Буської ОДПІ ізадекларувати свої доходи.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ