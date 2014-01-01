Конструктивний діалог з бізнесом

nus.in.ua, 22 грудня 2017, 11:29

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч «за круглим столом» керівника відділення Романа Дениса та суб’єктів господарювання району за участі фахівців відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, відділу адміністрування акцизного податку території обслуговування Буської ОДПІ.

Під час заходу розглядались питання наповнення бюджетів усіх рівнів, легалізації заробітної плати та застосування положень Податкового кодексу. Особливу увагу зосереджено на сплаті місцевих платежів, зокрема, акцизному податку. Наголошено на дотримання вимог податкового законодавства при реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів насамперед проведення факту продажу через реєстратори розрахункових операцій та відповідність кількості зареєстрованих РРО до кількості найманих працівників.

Акцентовано увагу представників бізнесу на необхідності легалізації заробітної плати і трудових відносин. Найбільш поширеними порушеннями роботодавцями норм законодавства про працю є: використання найманої праці без оформлення трудових відносин та виплата зарплати без сплати податків до бюджету. Також суб`єктам господарювання нагадали про відповідальність за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору.

Учасники зустрічі отримали відповіді на проблемні питання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ