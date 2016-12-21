Чи сплачується рентна плата за використання води у 2018 році вторинними користувачами
Відповідно до п. 110 Закону України «Про внесення змін до «Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VII з 1 січня 2018 року до п. 255.1 ПКУ внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, а саме:
- обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.
Згідно з частинами другою та третьою ст. 42 Водного кодексу, водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.
Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу).
Таким чином, з 1 січня 2018 року вторинні водокористувачі не є платниками рентної плати за спеціальне використання води.
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