Чи сплачується рентна плата за використання води у 2018 році вторинними користувачами

nus.in.ua, 12 квітня 2018, 15:31

Відповідно до п. 110 Закону України «Про внесення змін до «Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VII з 1 січня 2018 року до п. 255.1 ПКУ внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, а саме:

- обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Згідно з частинами другою та третьою ст. 42 Водного кодексу, водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу).

Таким чином, з 1 січня 2018 року вторинні водокористувачі не є платниками рентної плати за спеціальне використання води.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ