Змінено процедуру отримання дозволу на спецводокористування

nus.in.ua, 14 березня 2017, 16:12

Законом № 1830-VІІІ від 07.02.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», внесено зміни до Водного кодексу.

Змінами, зокрема, встановлено, що видача дозволів на спецводокористування належить до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа — підприємець звертається до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою, до якої додаються:

-обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

- нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

- затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

- копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних об'єктів).

У визначенні «вторинних користувачів» конкретизовано, які саме договори повинні бути між такими користувачами первинними:

«Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об'єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування».

Закон № 1830 набере чинності через три місяці з дня його опублікування (опублікований у газеті «Голос України» від 04.03.2017 р. № 42).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ