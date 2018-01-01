Рентна плата за спецводокористування у 2018 році: що нового

nus.in.ua, 25 січня 2018, 18:04

ДФС України листом від 19.01.2018 № 1579/7/99-99-12-03-04-17 надано роз’яснення щодо адміністрування у 2018 році рентної плати за спеціальне використання води. Зокрема, з 01.01.2018 ставки рентної плати за спеціальне використання води (далі — рентна плата), які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за результатами господарської діяльності у 2018 р. збільшено на 16,8 % (порівняно з діючими у 2017 р.).

Платники Рентної плати обчислюють платіж наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, затвердженого наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719, (із змінами і доповненнями).

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з рентної плати вважаються за:

ІV квартал 2017 р.: 09.02.2018 р., а останнім днем сплати податку – 19.02.2018 р.;

I квартал цьогороку: 10 травня та 18 травня 2018 р. відповідно;

ІІ квартал цьогороку: 9 серпня та 17 серпня 2018 р. відповідно;

ІІІ квартал цьогороку: 9 листопада та 19 2018 р. відповідно;

ІV квартал цього року: 11 лютого та 19 лютого 2019 р. відповідно.

З 01.01.2018 р. обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ