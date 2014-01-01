На Золочівщині відбувся семінар з питань заповнення річної звітності

nus.in.ua, 6 лютого 2018, 20:05

Нещодавно фахівцями Буської ОДПІ проведено семінар з платниками податків – юридичними особами та підприємцями за участі працівників ГУ ДФС у Львівській області території обслуговування Буської ОДПІ.

На заході роз`яснено порядок звітування за результатами року по рентних платежах, екологічному податку, платі за землю. Проінформовано про зміни в оподаткуванніподатком на прибуток, ПДВ,податком на доходи фізичних осіб таєдиним внеском. Ознайомлено із змінами при проведенні готівкових розрахунків та використанні реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування. Акцентовано увагу на виплатах, що враховуються при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру.

Також податківці нагадали про проведення кампанії декларування доходів громадян та ознайомили з її особливостями.

По завершенню семінару учасники зібрання отримали відповіді на свої запитання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ