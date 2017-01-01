Нова форма декларації про майновий стан та доходи

nus.in.ua, 3 січня 2018, 15:36

У зв’язку із запровадженими змінами наказом Мінфіну України від 06.07.2017 року №556форму податкової декларації та інструкцію щодо її заповнення викладено у новій редакції.

З 1 січня 2018 року фізичні особи, які згідно з Податковим кодексом України зобов’язані та/або мають право подати декларацію здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за формою декларації, затвердженою наказом №556.

Враховуючи зміни, в декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному році, тобто дата прийняття рішення не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.

Більш детально про зміни, які відбулися у додатках та приклади заповнення оновленої декларації, йдеться у листі ДФС України від 18.12.2017 №35310/7/99-99-13-01-03-17 «Про декларування доходів фізичними особами».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ