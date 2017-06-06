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З нового року декларація про майновий стан і доходи подаватиметься за новою формою

nus.in.ua, 21 грудня 2017, 11:30
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З нового року декларація про майновий стан і доходи подаватиметься за новою формою

З 31.12.2017 набере чинності наказ Мінфіну України від 06.06.2017 №556, яким викладено у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення.

Внесеними змінами передбачено, що фізичні особи – підприємці у додатку Ф2 до Декларації відображають амортизаційні відрахування за витратами, понесеними на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів та придбання нематеріальних активів.

Крім того, для ФОП, які у звітному (податковому) році припиняють державну реєстрацію підприємницької діяльності за власним рішенням та подають Декларацію у строки, встановлені абзацом другим п.177.11 ст.177 Податкового кодексу України, передбачено відображення дати прийняття рішення про припинення у рядку 8 «Категорія платника» Декларації.

Наказ №556 опубліковано в офіційному виданні «Офіційний вісник України» від 25.07.2017 №58.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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